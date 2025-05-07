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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın ameliyat olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın ameliyat olduğunu açıkladı
Emre Şen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve yıldız oyuncunun ameliyat olduğunu duyurdu.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

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Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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