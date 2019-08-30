F.Bahçe forması giydi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vedat Muriç'in ardından Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'den 2'nci golcüsünü de kadrosuna kattı.

Bonservis bedeli ödemeden 2 yıllık anlaşma sağlanan 32 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından da resmi sözleşmeyi imzalayan Mevlüt Erdinç transferinin 1-2 saat içinde açıklanması bekleniyor.

(DHA)

