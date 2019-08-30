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F.Bahçe forması giydi! Anlaşma tamam

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir'den bonservisini alan Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'yle 2 yıllık anlaşma sağladı.

F.Bahçe forması giydi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vedat Muriç'in ardından Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'den 2'nci golcüsünü de kadrosuna kattı.

Bonservis bedeli ödemeden 2 yıllık anlaşma sağlanan 32 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından da resmi sözleşmeyi imzalayan Mevlüt Erdinç transferinin 1-2 saat içinde açıklanması bekleniyor.

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(DHA)

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Fenerbahçe mevlut erdinc

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sol bek ve DOS alınmalı !!!
fenerbahcenin transfer listesi hazır GALATASARAY KIMI ISTIYORSA
32 yaşında forvet içinmi bu kadar yurtdışlarında gezindiniz.. Böyle transfer olmaz.. Yazıklar olsun
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