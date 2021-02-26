Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Boupendza'nın yeni takımı...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösterilen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Bu hafta başında Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen Boupendza için kritik bir hamle geldi. Galatasaray'ın da peşinde olduğu golcü oyuncu Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladı.

KRASNODAR'I FENERBAHÇE İÇİN REDDETTİ

Boupendza'nın Krasnodar'ı ise Fenerbahçe'nin teklifi nedeniyle reddettiği ortaya çıktı. Gelecek sezon büyük bir takımda forma giymek istediği öğrenilen Boupendza'nın bu sebeple Krasnodar'ın teklifine olumsuz yanıt verdiği ve Fenerbahçe'den gelecek teklife olumlu yanıt vereceği aktarıldı.

BONSERVİSİ 8.5 MİLYON EURO

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın bonservis bedelinin 8.5 milyon euro olduğunu belirtti. Emre Belözoğlu'nun devreye girerek takas+para ile bu transferi noktalayacağı öğrenildi.