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Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Boupendza'nın yeni takımı...

26.02.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Boupendza'nın yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, sezon başında 18 isim ve devre arasında Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi Samuel transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Şimdiden gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler flaş bir isimle daha anlaşmaya vardı. Kanarya, Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen Aaron Boupendza ile her konuda anlaştı. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösterilen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Bu hafta başında Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyen Boupendza için kritik bir hamle geldi. Galatasaray'ın da peşinde olduğu golcü oyuncu Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladı.

KRASNODAR'I FENERBAHÇE İÇİN REDDETTİ

Boupendza'nın Krasnodar'ı ise Fenerbahçe'nin teklifi nedeniyle reddettiği ortaya çıktı. Gelecek sezon büyük bir takımda forma giymek istediği öğrenilen Boupendza'nın bu sebeple Krasnodar'ın teklifine olumsuz yanıt verdiği ve Fenerbahçe'den gelecek teklife olumlu yanıt vereceği aktarıldı.

BONSERVİSİ 8.5 MİLYON EURO

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın bonservis bedelinin 8.5 milyon euro olduğunu belirtti. Emre Belözoğlu'nun devreye girerek takas+para ile bu transferi noktalayacağı öğrenildi.


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