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Fenerbahçe, Miguel Crespo transferini duyurdu! Miguel Crespo kimdir?

04.09.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Estoril Praia'de forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Miguel Crespo transferini duyurdu! Miguel Crespo kimdir?

Fenerbahçe, Portekiz'de Estoril forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir. " ifadeleri kullanıldı.

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

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1996 doğumlu orta saha oyuncusu 1.83 boyundadır. Doğum yeri Fransa'nın ünlü kendi Lyon'dur. Uyruğu Portekiz olan Crespo bu sezon 5 resmi maçta görev yaptı. Miguel Crespo, bu maçlarda 2 gol atıp bir de asist yaptı.

Sağ ayağını kullanan orta saha oyuncusu çok tercih edilmese de sol kanatta da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 600 bin euro olan Crespo'nun çift uyruğu bulunuyor. 2019 yılında Braga'dan Estoril'e 300 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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