Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

8 MİLYON EURO NET MAAŞ

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli stopere 4 sezon boyunca sezonuluk 8 milyon Euro net maaş ödeneceği açıkladı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

"FENERBAHÇE'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

Skriniar: "Ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren Fenerbahçe'de kendimi evimde gibi hissettim. Hep sevgi hissettim. Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şey benim için netti. Benim için başka bir seçenek yoktu."