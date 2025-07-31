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Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Emre Şen

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

8 MİLYON EURO NET MAAŞ

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı 1

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli stopere 4 sezon boyunca sezonuluk 8 milyon Euro net maaş ödeneceği açıkladı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı 2

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

"FENERBAHÇE'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı 3

Skriniar: "Ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren Fenerbahçe'de kendimi evimde gibi hissettim. Hep sevgi hissettim. Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şey benim için netti. Benim için başka bir seçenek yoktu."

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