Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli stopere 4 sezon boyunca sezonuluk 8 milyon Euro net maaş ödeneceği açıkladı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Skriniar: "Ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren Fenerbahçe'de kendimi evimde gibi hissettim. Hep sevgi hissettim. Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şey benim için netti. Benim için başka bir seçenek yoktu."
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