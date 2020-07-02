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Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2020 23:22 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Muhammed Kiprit için girişimlere başladı. Peki Muhammed Kiprit kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Kaç gol attı? Tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Muhammed Kiprit'in peşinde!

İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon şampiyonluğu almak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Almanya'dan sürpriz bir ekledi.

Yeni sezon planlamasını yerli futbolcular üzerine kuran Fenerbahçe'de Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başlandı.

Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Muhammed Kiprit'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DA DEVREDE

Kanarya, Muhammed'in bonservis sorununu çözemezse farklı alternatiflere yönelecek. Öte yandan; genç oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.

21 MAÇTA 16 GOL ATTI

U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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