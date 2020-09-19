Fenerbahçe Nazım Sangare transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi kadrolarına kattığını resmen açıkladı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe ile 1,75 milyon euro, takasta bir oyuncu ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Nazım Sangare 3 kez A Milli Takım formasını giydi.
Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2020
Ailemize hoş geldin! ???????? pic.twitter.com/ey0PPwHMkN
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