Fenerbahçe, Nelson Semedo transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Nelson Semedo, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi ve transfer edildi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.
Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
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