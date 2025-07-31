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Fenerbahçe, Nelson Semedo transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu 27 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe, Nelson Semedo transferini resmen açıkladı!
Emre Şen

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

BENFICA VE BARCELONA'DA OYNADI

Fenerbahçe, Nelson Semedo transferini resmen açıkladı! 1

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

JOSE MOURINHO ÇOK İSTEDİ

Fenerbahçe, Nelson Semedo transferini resmen açıkladı! 2

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Nelson Semedo, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi ve transfer edildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.

Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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