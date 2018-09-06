Fenerbahçe Nesine.com ile sponsorluk imzaladı

Fenerbahçe, Nesine.com ile resmi bahis sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. Törene Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam, Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı. Sponsorluk töreninde konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam, kendileri için önemli bir sabah olduğunu ifade ederek, “Bunu da Nesine.com Başkanı Halit Gülbakanoğlu ile paylaşmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçemiz yeni yönetimiyle beraber çok önemli bir döneme girdi. Türkiye’nin çok güç bir döneminde sorumluluk altına girdi. Bu dönemde de finansal açıdan çok büyük badireler atlatmaktayız. Bu badireleri atlatmaya da devam edeceğiz. Daha önceki toplantılarda başkanımızın camiaya seslenişinde anlattığı gibi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla paylaşmaya çalıştık. 2023’e kadarki gelirlerimizin büyük bir kısmı harcanmış durumda. Stat gelirleri, yayın gelirleri, sponsorlukların belirli bölümleri kullanılmış durumda. Bu yapı içinde yeni sponsorları büyüme gelişme stratejik bir çıkış yolu gördük. Nesine.com Fenerbahçemizin uzun yıllardır beraber olduğu çok değerli bir marka. Sadece bu markayla değil, diğer markalarla da önemli adımlar atacağız. Biz bu sponsorluk konusunu uzun vadeli bir evlilik olarak da görüyoruz. Buradaki bütün amacımız bu değerli markaların ihtiyaç ve beklentilerinin kulübümüz tarafından karşılanmasını sağlamalıyız. Bundan sonraki haftalarda sponsorluk anlaşmaları bizlerle birlikte yeni anlaşmaların devreye girmesiyle yayılacak” diye konuştu.

“Stratejimiz iddialı hedefler peşinde koşmak” Uzun vadeli stratejilerinin iddialı hedefler peşinde koşmak olduğunu vurgulayan Karaçam, “Buradaki hedefimiz dünya çapında sponsorluk konusunda en önde gelen 20 kulübün içine girmek. Biz özellikle içinde bulunduğumuz mali koşullarda sıkıntılı dönemlerden geçeceğiz. İnşallah 3-4 sene sonra kendi faaliyetlerimizin çok büyük kısmını sponsorluklarla karşılayacağız. Stat gelirlerimizin büyük kısmı Türk Lirası. İçinde bulunduğumuz dönemde kurlardan ne durumda olduğunu görüyoruz. Onun için bu tür anlaşmalar ileriye dönük ihtiyaçların karşılaması anlamında çok önemli” şeklinde konuştu. “Önümüzdeki hafta itibariyle sponsorluk anlaşmaları olacak” Karaçam, Fenerbahçe isminin geçtiği her noktayı reklam ve tanıtım açısından değerlendirme gayreti içinde olduklarını dile getirerek, "Çok sayıda arkadaşımız bu işlerle alakalı çalışıyorlar. Biz daha 3. ayımızı bitirdik 4. aya girdik. Transfer sezonu içinde olmamız çok sayıda konuya zaman ayıramamıza neden oldu. Alternatifi değerlendirmek durumundasınız. Önümüzdeki haftalardan itibaren sponsorluk anlaşmalarının devreye girdiğini göreceksiniz” dedi.