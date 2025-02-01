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Fenerbahçe'nin acı kaybı! Yönetim Kurulu Üyesi Salih Dereli hayatını kaybetti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2025 20:27
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Fenerbahçe, yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin acı kaybı! Yönetim Kurulu Üyesi Salih Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe, yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Acı Kaybımız: Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Salih Dereli'yi Kaybettik

Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik.

2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli,
aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularındandı.

Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür.

Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır. "

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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