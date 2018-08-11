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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Islam Slimani İstanbul'a geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.08.2018 00:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Slimani'ye kavuştu! Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiralamak için anlaşmaya vardığı Islam Slimani, saat 00:20 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Islam Slimani İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Islam Slimani, İstanbul'a geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen Cezayirli golcü Slimani, İngiltere'nin Londra kentinden kalkan tarifeli uçuşla TSİ 00.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Slimani'yi Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş ve sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcılarından Yakup Elyazar karşıladı.

30 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli kulüp ile sözleşmenin son detaylarını görüşerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Fenerbahçe Islam Slimani

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