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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo, İstanbul'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin uzun süre Marsilya'dan kadrosuna katmak için uğraş verdiği Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo

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