Fenerbahçe'nin astronomik bir teklifi reddettiği öne sürülmüştü... Beklenen açıklama geldi! Al-Nassr cephesinden En-Nesyri sözleri...

Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza atan ve tarihin en yüksek bedelli transferi olan Youssef En-Nesyri hakkında geçtiğimiz günlerde Al-Nassr iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Basında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'ın, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için astronomik bir teklif yaptığı, ancak sarı-lacivertli ekibin bu teklifi reddettiği iddia edilmişti.
Konuya ilişkin Al-Nassr cephesinden resmi bir açıklama geldi.
Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, çıkan transfer söylentilerinin asılsız olduğunu belirtti.
Bu sezon sarı - lacivertli formayı tüm kulvarlarda 22 maçta sırtına geçiren En-Nesyri, 9 gol - 3 asistlik performans sergiledi.
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