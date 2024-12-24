Fenerbahçe'nin astronomik bir teklifi reddettiği öne sürülmüştü... Beklenen açıklama geldi! Al-Nassr cephesinden En-Nesyri sözleri...

Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza atan ve tarihin en yüksek bedelli transferi olan Youssef En-Nesyri hakkında geçtiğimiz günlerde Al-Nassr iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

FENERBAHÇE'NİN REDDETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Basında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'ın, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için astronomik bir teklif yaptığı, ancak sarı-lacivertli ekibin bu teklifi reddettiği iddia edilmişti.

AL-NASSR CEPHESİNDEN EN-NESYRI AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Al-Nassr cephesinden resmi bir açıklama geldi.

Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, çıkan transfer söylentilerinin asılsız olduğunu belirtti.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Bu sezon sarı - lacivertli formayı tüm kulvarlarda 22 maçta sırtına geçiren En-Nesyri, 9 gol - 3 asistlik performans sergiledi.