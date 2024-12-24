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Fenerbahçe'nin astronomik bir teklifi reddettiği öne sürülmüştü... Beklenen açıklama geldi! Al-Nassr cephesinden En-Nesyri sözleri...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.12.2024 17:05
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Fenerbahçe’nin sezon başında Sevilla’dan rekor bir bonservis bedeliyle transfer ettiği Youssef En-Nesyri hakkında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile ilgili transfer iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Al-Nassr cephesinden, ortaya atılan bu söylentilere ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin astronomik bir teklifi reddettiği öne sürülmüştü... Beklenen açıklama geldi! Al-Nassr cephesinden En-Nesyri sözleri...

Sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza atan ve tarihin en yüksek bedelli transferi olan Youssef En-Nesyri hakkında geçtiğimiz günlerde Al-Nassr iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

FENERBAHÇE'NİN REDDETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

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Basında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'ın, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için astronomik bir teklif yaptığı, ancak sarı-lacivertli ekibin bu teklifi reddettiği iddia edilmişti.

AL-NASSR CEPHESİNDEN EN-NESYRI AÇIKLAMASI

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Konuya ilişkin Al-Nassr cephesinden resmi bir açıklama geldi.

Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, çıkan transfer söylentilerinin asılsız olduğunu belirtti.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

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Bu sezon sarı - lacivertli formayı tüm kulvarlarda 22 maçta sırtına geçiren En-Nesyri, 9 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

Anahtar Kelimeler:
Al Nassr FC fenerbahçe transfer haberleri Youssef En-Nesyri
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