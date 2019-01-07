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Fenerbahçe'nin Atakan Karazor ile ilgilendiği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2019 23:02 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Holstein Kiel'de oynayan 22 yaşındaki oyuncu Atakan Karazor'u takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Atakan Karazor ile ilgilendiği iddia edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Almanya 2. Lig takımlarından Holstein Kiel takımında forma giyen 22 yaşındaki Atakan Karazor'u takip ediyor.

Alman basınında çıkan habere göre, Fenerbahçe kulübünün Atakan Karazor gibi yurt dışında parlayan genç futbolcuları izlediği ve bunların başında da Atakan'ın olduğu öne sürüldü. Ancak Atakan Karazor'un şu anda Almanya'dan ayrılma ihtimalinin düşük görülmesinden dolayı Fenerbahçe'nin bu transferde işinin zor olduğu kaydedildi. Holstein Kiel'in de Atakan Karazor'u bırakmak istemediği gelen haberler arasında.

22 yaşında ve 1.90 boyundaki Atakan Karazor, orta sahada görev yapıyor. 2017'de Dortmund II takımında forma giydikten sonra Holstein Kiel'e transfer olan Atakan Karazor, bu sezon oynadığı 10 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Atakan Karazor'un kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

(FutbolArena)

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Fenerbahçe Atakan Karazor

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