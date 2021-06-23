SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin Attila Szalai hedefi 30 milyon Euro

Fenerbahçe'nin Attila Szalai hedefi 30 milyon Euro

23.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Attila Szalai için 30 milyon Euro bonservis geliri hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Attila Szalai hedefi 30 milyon Euro

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Attila Szalai için transfer hedefini belirledi.

"Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun altını konuşmam bile" diyen Ali Koç, kendi döneminin en beğendiği transferlerinden biri olan Attila Szalai için 30 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Macaristan formasıyla başarılı bir EURO 2020 performansı gösteren Szalai için gelen teklifler de Ali Koç'un iştahını kabarttı.

AVRUPA'DA ORTALAMA STOPER 30 MİLYON EURO!

Şu an Avrupa transfer piyasasında ortalama stoperlerin bile 30 milyon Euro civarında rakamlara transfer olduğunu gören Fenerbahçe yönetimi, gelişime de açık olan 23 yaşındaki stoperi için 'astronomik' teklifler dışındaki teklifleri değerlendirmeye de almayacak.

ATALANTA VE ATLETICO YAKIN TAKİPTE

Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için Fenerbahçe son ana dek satışa yanaşmayacak. Ali Koç'un hedefinin bonservis gelirinin yanısıra bir sonraki satıştan da pay almak olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI

Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'ya Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai, geçen sezon Süper Lig'de 21 maça çıkıp 3 gol attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Amazon Prime Day” kapsamında bulabileceğiniz birbirinden uygun elektronik ürünler…“Amazon Prime Day” kapsamında bulabileceğiniz birbirinden uygun elektronik ürünler…
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Attila Szalai'ye bir talip dahaAttila Szalai'ye bir talip daha
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Attila Szalai'ye bir talip daha

Attila Szalai'ye bir talip daha

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Milli Takım'da şok eden kavga!

Milli Takım'da şok eden kavga!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.