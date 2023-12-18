Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H grubunu Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın önünde lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.
Sarı-lacivertliler grubu lider bitirdiği için bu aşamada maç oynamayacak. Bu turdaki takımların eşleşmelerinin galibiyle Fenerbahçe eşleşecek.
Fenerbahçe grubu lider tamamladığı için, son 16 turu kura çekiminde seribaşı olarak mücadele etti.
İşte eşleşmeler:
Sturm Graz-Slovan Bratislava
Servette-Ludogorets
Union SG-Eintracht Frankfurt
Real Betis-Dinamo Zagreb
Olympiacos-Ferencvaros
Ajax-Bodo/Glimt
Molde-Legia
Maccabi Haifa-Gent
Kupanın favorisi olarak %25 ihtimalle Aston Villa gösteriliyor. Ünlü istatistik firması Euro Club Index, Fenerbahçe'nin kupayı kazanma ihtimalini %9 olarak açıklamıştı.