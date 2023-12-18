Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H grubunu Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın önünde lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

FENERBAHÇE BU TURDA YER ALMAYACAK

Sarı-lacivertliler grubu lider bitirdiği için bu aşamada maç oynamayacak. Bu turdaki takımların eşleşmelerinin galibiyle Fenerbahçe eşleşecek.

FENERBAHÇE SERİBAŞI OLARAK YER ALDI

Fenerbahçe grubu lider tamamladığı için, son 16 turu kura çekiminde seribaşı olarak mücadele etti.

İşte eşleşmeler:

Sturm Graz-Slovan Bratislava

Servette-Ludogorets

Union SG-Eintracht Frankfurt

Real Betis-Dinamo Zagreb

Olympiacos-Ferencvaros

Ajax-Bodo/Glimt

Molde-Legia

Maccabi Haifa-Gent

FAVORI ASTON VILLA

Kupanın favorisi olarak %25 ihtimalle Aston Villa gösteriliyor. Ünlü istatistik firması Euro Club Index, Fenerbahçe'nin kupayı kazanma ihtimalini %9 olarak açıklamıştı.





