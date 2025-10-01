SPOR

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası devam ediyor: Nice maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Maçın yayınlanacağı kanal ve muhtemel ilk 11'ler merak konusu.

Fenerbahçe taraftarları, takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansını yakından takip ediyor. Gözler, sarı-lacivertlilerin Nice ile oynayacağı kritik maça çevrildi. Maçın ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve takımların son durumu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

TEDESCO BASIN TOPLANTISI YAPTI!

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Nice maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tedesco, takımın hazırlık sürecini değerlendirirken, oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getirdi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir soruya gülerek cevap veren Tedesco, oyuncunun yeteneklerine övgüde bulundu ve takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Tecrübeli teknik adam, kısa sürede takımla sadece altı efektif antrenman yapabildiklerini, bu kısıtlı zamanda dahi oyuncuların istekli ve öğrenmeye açık olmasından memnun olduğunu ifade etti. Çalışılması gereken çok konu olduğunu belirten Tedesco, her antrenmanda tek bir konuya odaklanabildiklerini ve takımın gösterdiği gelişimin umut verici olduğunu vurguladı.

Maçın yayınlanacağı kanal da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Sarı lacivertlilerin Nice karşılaşması TRT1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşma 19:45 de başlayacak.

KRİTİK MAÇ

Fenerbahçe taraftarları, takımlarından galibiyet bekliyor. Nice maçının, Avrupa Ligi'ndeki yolculukları açısından kritik bir öneme sahip olduğu biliniyor. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Fenerbahçe'nin Nice ile oynayacağı maç, Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek önemli bir sınav olacak. Teknik Direktör Tedesco'nun takıma olan inancı ve oyuncuların motivasyonu, bu maçın sonucunu etkileyecek faktörler arasında yer alıyor.

