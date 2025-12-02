Dünya derbideki bu pozisyonu konuştu! Maçın son düdüğü çalar çalmaz açıklama...

Haftalardır beklenen Fenerbahçe–Galatasaray derbisi nefes keserken, sahada olduğu kadar maç sonrası yorumlarda da tartışmalar alevlendi. Kadıköy’de 90 dakika boyunca büyük bir mücadele yaşanırken, ezeli rakipler sahadan birer puanla ayrıldı. Ancak karşılaşmanın sonucu kadar, hakem Yasin Kol’un bazı kararları gündem oldu.

Dünyaca ünlü spor sitesi ESPN, Milan Skriniar ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyonu manşetine taşıdı. Platform, aynı türden bir müdahaleyi Premier League’den örnekleyerek, Chelsea–Arsenal maçında Moises Caicedo’nun kırmızı kartla oyun dışı kaldığı pozisyonla kıyaslama yaptı. İki maçtan görüntüler yan yana paylaşılırken, ESPN şu ifadeleri kullandı:

"Moises Caicedo, Chelsea-Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Milan Skriniar, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı."

ESKİ HAKEMLER DE DEĞERLENDİRDİ

Pozisyonun yankıları yalnızca uluslararası arenada kalmadı. Yayıncı kuruluşun Trio programında eski hakemler de pozisyonu detaylı şekilde masaya yatırdı. Özellikle Caicedo’nun hareketiyle Skriniar’ın müdahalesi arasındaki farklar masaya yatırılırken, yorumcular oyuncuların hız, şiddet ve niyet farkına dikkat çekti.

"KIRMIZI KARTIN OLMAZSA OLMAZI ŞİDDET"

Deniz Çoban, iki pozisyonun ortak başlık altında değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Chelsea - Arsenal maçındaki kırmızı kartla bu karşılaştırıldı. İki arasındaki temel fark, hız şiddet ve yoğunluk. Moises Caicedo, tüm gücüyle ve iki ayağıyla birden sıçrayarak Merino'nun ayağına bastı. Kırmızı kartın olmazsa olmazı şiddet, güç transferi, yoğunluk var."

"CAICEDO OLANCA GÜCÜYLE BASIYOR"

Eski hakem Bülent Yıldırım ise pozisyonlarda oyuncuların temas şekline ve müdahalenin ağırlığına odaklandı:

"Caicedo olanca gücüyle basıp olanca gücüyle büküyor ve daha yükseğe basıyor."

Yorumların devamında Deniz Çoban, VAR’ın Skriniar’ın müdahalesine kırmızı kart verilse dahi karışmayacağını belirterek şu ifadeyi ekledi:

"Skriniar'a kırmızı kart çıksa VAR karışmazdı. Caicedo'nun kırmızı kartından şiddet ve güç transferi var."