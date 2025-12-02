SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Dünya derbideki bu pozisyonu konuştu! Maçın son düdüğü çalar çalmaz açıklama...

Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde tartışmalar sahadan çok hakem kararına odaklandı. Yasin Kol’un Skriniar–Sara pozisyonunda devam kararı vermesi, ESPN’in Premier League'deki Caicedo örneğiyle yaptığı kıyaslamayı gündeme taşıdı. İşte detaylar...

Dünya derbideki bu pozisyonu konuştu! Maçın son düdüğü çalar çalmaz açıklama...
Berker İşleyen

Haftalardır beklenen FenerbahçeGalatasaray derbisi nefes keserken, sahada olduğu kadar maç sonrası yorumlarda da tartışmalar alevlendi. Kadıköy’de 90 dakika boyunca büyük bir mücadele yaşanırken, ezeli rakipler sahadan birer puanla ayrıldı. Ancak karşılaşmanın sonucu kadar, hakem Yasin Kol’un bazı kararları gündem oldu.

Mynet Anket Derbi maçının hakemi Yasin Kol'un performansını nasıl buldunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Derbi maçının hakemi Yasin Kol'un performansını nasıl buldunuz?
Başarılı bir yönetimdi
Başarısız bir maç yönetti
Kararsızım
Faul ve kart tercihleri çok kötüydü
Sonuca etki edecek hatalar yapmadı
Bu anket 11 saat 9 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

ESPN POZİSYONU GÜNDEMİNE TAŞIDI

Dünya derbideki bu pozisyonu konuştu! Maçın son düdüğü çalar çalmaz açıklama... 1

Dünyaca ünlü spor sitesi ESPN, Milan Skriniar ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyonu manşetine taşıdı. Platform, aynı türden bir müdahaleyi Premier League’den örnekleyerek, Chelsea–Arsenal maçında Moises Caicedo’nun kırmızı kartla oyun dışı kaldığı pozisyonla kıyaslama yaptı. İki maçtan görüntüler yan yana paylaşılırken, ESPN şu ifadeleri kullandı:

"Moises Caicedo, Chelsea-Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Milan Skriniar, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı."

ESKİ HAKEMLER DE DEĞERLENDİRDİ

Dünya derbideki bu pozisyonu konuştu! Maçın son düdüğü çalar çalmaz açıklama... 2

Pozisyonun yankıları yalnızca uluslararası arenada kalmadı. Yayıncı kuruluşun Trio programında eski hakemler de pozisyonu detaylı şekilde masaya yatırdı. Özellikle Caicedo’nun hareketiyle Skriniar’ın müdahalesi arasındaki farklar masaya yatırılırken, yorumcular oyuncuların hız, şiddet ve niyet farkına dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı! Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı!
Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay sözler: Galatasaray hata yaptı! Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay sözler: Galatasaray hata yaptı!

"KIRMIZI KARTIN OLMAZSA OLMAZI ŞİDDET"

Deniz Çoban, iki pozisyonun ortak başlık altında değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Chelsea - Arsenal maçındaki kırmızı kartla bu karşılaştırıldı. İki arasındaki temel fark, hız şiddet ve yoğunluk. Moises Caicedo, tüm gücüyle ve iki ayağıyla birden sıçrayarak Merino'nun ayağına bastı. Kırmızı kartın olmazsa olmazı şiddet, güç transferi, yoğunluk var."

Dünya derbideki bu pozisyonu konuştu! Maçın son düdüğü çalar çalmaz açıklama... 3

"CAICEDO OLANCA GÜCÜYLE BASIYOR"

Eski hakem Bülent Yıldırım ise pozisyonlarda oyuncuların temas şekline ve müdahalenin ağırlığına odaklandı:

"Caicedo olanca gücüyle basıp olanca gücüyle büküyor ve daha yükseğe basıyor."

Yorumların devamında Deniz Çoban, VAR’ın Skriniar’ın müdahalesine kırmızı kart verilse dahi karışmayacağını belirterek şu ifadeyi ekledi:

"Skriniar'a kırmızı kart çıksa VAR karışmazdı. Caicedo'nun kırmızı kartından şiddet ve güç transferi var."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı!Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı!
Torreira sözleriyle taraftarları mest etti! Öyle şeyler dedi ki...Torreira sözleriyle taraftarları mest etti! Öyle şeyler dedi ki...
Anahtar Kelimeler:
Hakem Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.