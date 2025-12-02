Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtan sözler!

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ezeli rakiplerin liderlik mücadelesinde kazanan çıkmazken Sarı-Lacivertliler 90+5'te bulduğu golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadelenin yankıları sürerken usta isimler mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.
"Galatasaray, Kadıköy'den hem lider olarak döndü hem de ezeli rakibini evinde yenme fırsatını son dakikada kaçırdı. Okan Buruk'un elinde 'kalan sağlar bizimdir' anlayışında bir kadro vardı. Okan Buruk, derbiye belli ki özel olarak hazırlanmış. Maçı kulübeden 12. adam gibi yönetti. Top Galatasaray'a geçtiğinde oyuncularını nereye pas yapacakları konusunda sürekli uyardı. Duran'ın golünde Galatasaray defansı ilk hatasını yaptı." [Sabah]
"İkinci yarıda Okan Buruk'un skoru koruma stratejisini bozan, değişiklikle oyuna giren iki oyuncuydu; Levent ortayı yaptı, Jhon Duran golü attı. Kadıköy'ün gecesi matemden, bayrama döndü. Yenilmezlik devam etti, ezeli rakibe fırsat verilmedi, rüzgârın yönü değişmedi. Bilgisayar başındaki analizlerin değil, derbinin kahramanının "ruh" ve "inanmak" olduğunun farkına varmaları lazım. Bu takım, bu kadar kötü oynamaz, mahkum olmaz, çaresiz kalmaz." [Sabah]
"Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor. Dün gece maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur." [Sabah]
"Galatasaray'da Sane'nin nefis golü vardı.. Çok çalıştı.. Sane, Galatasaray'daki en farklı adamdı.. Ya diğerleri.. Yok.. Birer puanı hak ettiler.. İşte 29 milyar TL'lik derbinin özeti buydu.. Bize hiçbir şey sunmadılar.. Vasat altı bir derbiydi.. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye deseler ki 1-1 maç bitecek.. Vallahi kabul ederlerdi!.. Galatasaray lider geldi, lider döndü.. Fenerbahçe de Galatasaray'a bu kez Kadıköy'de yenilmedi.. Hepsi bu!" [Sabah]
"Bir kez daha gördük ki futbolun adaleti yok. Maça bakıyoruz, son yıllardaki derbilerde seyrettiğimiz en kötü Fenerbahçe. Kalecisinden forvetine kadar tel tel dökülüyorlar. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor. Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu. Bu gole Fenerbahçe reaksiyon gösterir diyorduk, hiçbir şey yok. Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor. Bu maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur." [Sabah]
