SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtan sözler!

Sonucu merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanırken yankıları halen sürüyor. Mücadeleye dair usta isimler değerlendirmelerde bulunurken Ahmet Çakar'ın sözleri Fenerbahçelileri çok kızdırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtan sözler!
Berker İşleyen

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ezeli rakiplerin liderlik mücadelesinde kazanan çıkmazken Sarı-Lacivertliler 90+5'te bulduğu golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı! Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı!
Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay sözler: Galatasaray hata yaptı! Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay sözler: Galatasaray hata yaptı!

Mücadelenin yankıları sürerken usta isimler mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Mynet Anket Derbi maçının hakemi Yasin Kol'un performansını nasıl buldunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Derbi maçının hakemi Yasin Kol'un performansını nasıl buldunuz?
Başarılı bir yönetimdi
Başarısız bir maç yönetti
Kararsızım
Faul ve kart tercihleri çok kötüydü
Sonuca etki edecek hatalar yapmadı
Bu anket 10 saat 7 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

İŞTE O YAZILAR...
Canlı Skor

"DERBİYE ÖZEL HAZIRLANMIŞ" (LEVENT TÜZEMEN)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtan sözler! G1

"Galatasaray, Kadıköy'den hem lider olarak döndü hem de ezeli rakibini evinde yenme fırsatını son dakikada kaçırdı. Okan Buruk'un elinde 'kalan sağlar bizimdir' anlayışında bir kadro vardı. Okan Buruk, derbiye belli ki özel olarak hazırlanmış. Maçı kulübeden 12. adam gibi yönetti. Top Galatasaray'a geçtiğinde oyuncularını nereye pas yapacakları konusunda sürekli uyardı. Duran'ın golünde Galatasaray defansı ilk hatasını yaptı." [Sabah]

"BU TAKIM, BU KADAR KÖTÜ OYNAMAZ" (GÜRCAN BİLGİÇ)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtan sözler! G2

"İkinci yarıda Okan Buruk'un skoru koruma stratejisini bozan, değişiklikle oyuna giren iki oyuncuydu; Levent ortayı yaptı, Jhon Duran golü attı. Kadıköy'ün gecesi matemden, bayrama döndü. Yenilmezlik devam etti, ezeli rakibe fırsat verilmedi, rüzgârın yönü değişmedi. Bilgisayar başındaki analizlerin değil, derbinin kahramanının "ruh" ve "inanmak" olduğunun farkına varmaları lazım. Bu takım, bu kadar kötü oynamaz, mahkum olmaz, çaresiz kalmaz." [Sabah]

"ŞANSA ALINMIŞ 1 PUAN" Ahmet (AHMET ÇAKAR)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtan sözler! G3

"Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor. Dün gece maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur." [Sabah]

"GALATASARAY'DAKİ EN FARKLI ADAM" (MURAT ÖZBOSTAN)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtan sözler! G4

 "Galatasaray'da Sane'nin nefis golü vardı.. Çok çalıştı.. Sane, Galatasaray'daki en farklı adamdı.. Ya diğerleri.. Yok.. Birer puanı hak ettiler.. İşte 29 milyar TL'lik derbinin özeti buydu.. Bize hiçbir şey sunmadılar.. Vasat altı bir derbiydi.. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye deseler ki 1-1 maç bitecek.. Vallahi kabul ederlerdi!.. Galatasaray lider geldi, lider döndü.. Fenerbahçe de Galatasaray'a bu kez Kadıköy'de yenilmedi.. Hepsi bu!" [Sabah]

"FUTBOLUN ADALETİ YOK" (AHMET ÇAKAR)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtan sözler! G5

"Bir kez daha gördük ki futbolun adaleti yok. Maça bakıyoruz, son yıllardaki derbilerde seyrettiğimiz en kötü Fenerbahçe. Kalecisinden forvetine kadar tel tel dökülüyorlar. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor. Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu. Bu gole Fenerbahçe reaksiyon gösterir diyorduk, hiçbir şey yok. Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor. Bu maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur." [Sabah]

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Ahmet Çakar Yasin Kol Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.