SPOR
  4. Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

82 milyon TL’lik limit aşımını kapatmadan yeni transferlere lisans çıkaramayacak olan F.Bahçe, 31 Ocak’a kadar bu sorunu çözmek için tüm olasılıkları masa yatırmış durumda.

TFF Lisans Kurulu tarafından özel bankalarla yaptığı anlaşmanın onaylamasını bekleyen Kanarya’nın şu anda yapması gereken en önemli hamle mevcut kadrodaki oyuncuların satışının gerçekleşmesi olarak gözüküyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, kendi aralarında yaptığı toplantıda sürpriz bir oyuncunun satışını gündeme getirdi.

ZAJC VE RAMİ SATIŞ LİSTESİNDE

Bu isim takımın en çok kazanan ve talipleri olan futbolcusu durumundaki Max Kruse… Alınan bu karar Alman oyuncunun menajeri ile de paylaşıldı. Bu gelişme sonrası İstanbul’a gelen Kruse’nin menajeri oyuncusuna gelen teklifleri yetkililere iletti. Sarı-Lacivertliler, TFF Lisans Kurulu’nun vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe yönetimi, Kruse’ye gelen teklifleri de masaya yatırdı. Fenerbahçe’nin satmayı planladığı diğer oyuncular ise Zajc ve Rami… Bu iki oyuncu için gelen teklifler değerlendiriliyor.

KENDİSİ KALKAN GÖREVİ GÖRDÜ

Fortuna Düsseldorf teknik direktörü Friedhelm Funkel, Max Kruse’nin ayrılışını Werder Bremen’in içinde bulunduğu krizin ana nedeni olarak tanımladı. Weser Courier’e verdiği röportajda Alman teknik adam, “Kruse takım arkadaşlarını yanına aldı, genç insanlar onun gölgesinde büyüdü, takım arkadaşları için koruyucu bir kalkan görevi gördü” dedi. Kruse için Funkel “Son yıllarda Werder Bremen için ölçüt oldu. Neredeyse tüm ekibin hayatını şekillendiren adamdı. kruse Bremen için her anlamda kayıp” dedi.

(AKŞAM)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Fenerbahçe Barcelona'ya diş geçiremediFenerbahçe Barcelona'ya diş geçiremedi
Comolli'nin yerine o geliyor!Comolli'nin yerine o geliyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
werder bremen Kruse Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Comolli'nin yerine o geliyor!

Comolli'nin yerine o geliyor!

Beşiktaş'ın eski yengesinden şok itiraf: Bir kadınla...

Beşiktaş'ın eski yengesinden şok itiraf: Bir kadınla...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

Fenerbahçe'de Max Kruse ayrılabilir

ÖZET | Fenerbahçe Beko 74-80 Barcelona maç sonucu

Fenerbahçe Barcelona'ya diş geçiremedi

İşte Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine gelebilecek isimler

Comolli'nin yerine o geliyor!

Michael Frey'den transfer açıklaması!

Michael Frey'den transfer açıklaması!

Max Kruse'ye 2020 Tokyo sürprizi

Max Kruse'ye 2020 Tokyo sürprizi

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan Comolli'ye zehir zemberek sözler

Comolli'ye zehir zemberek sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.