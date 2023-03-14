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Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, Samsunspor'da şov yapıyor! 1 dakika yetti

14.03.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Bandırmaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek zirveye yerleşen Samsunspor yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Kırmızı Beyazlı ekipte Fenerbahçe'den kiralanan Emre Demir 84'te oyun girerken 85'te golünü kaydetmeyi başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, Samsunspor'da şov yapıyor! 1 dakika yetti
Emre Demir

Emre Demir

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
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Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla Süper Lİg'e göz kırpan Karadeniz ekibi Samsunspor 26. hafta mücadelesinde sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve Kutluhan Bilgiç'in yönettiği mücadelede ev sahibi ekip rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 51 puanla liderliğe yükseldi.

EMRE DEMİR SİFTAH YAPTI

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Samsunspor'un golleri Ahmet Sagat (P), Sergen Piçinciol (K.K), Moryke Fofana'nın (2) ve Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı, Samsunspor'a kiralık olarak verdiği Emre Demir kaydetti.

1 DAKİKADA YETTİ

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Önümüzdeki sezon Sarı-Lacivertliler'e katılması beklenen genç yıldız Kırmızı Beyazlı formayla ilk golünü attı. 84'te Emre Gültekin'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki oyuncu, 85'te rakip kaleyi havalandırmayı başardı. Emre Demir attığı gol sonrası taraftarlardan büyük alkış aldı.

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