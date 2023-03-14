Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, Samsunspor'da şov yapıyor! 1 dakika yetti

Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla Süper Lİg'e göz kırpan Karadeniz ekibi Samsunspor 26. hafta mücadelesinde sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve Kutluhan Bilgiç'in yönettiği mücadelede ev sahibi ekip rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 51 puanla liderliğe yükseldi.

EMRE DEMİR SİFTAH YAPTI

Samsunspor'un golleri Ahmet Sagat (P), Sergen Piçinciol (K.K), Moryke Fofana'nın (2) ve Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı, Samsunspor'a kiralık olarak verdiği Emre Demir kaydetti.

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Önümüzdeki sezon Sarı-Lacivertliler'e katılması beklenen genç yıldız Kırmızı Beyazlı formayla ilk golünü attı. 84'te Emre Gültekin'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki oyuncu, 85'te rakip kaleyi havalandırmayı başardı. Emre Demir attığı gol sonrası taraftarlardan büyük alkış aldı.

