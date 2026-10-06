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Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Kasa para dolup taşacak

Nottingham Forest'ın ara transferde 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Archie Brown için Fenerbahçe kapıyı ancak 30 milyon Euro'ya açacak.

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Kasa para dolup taşacak
Emre Şen
Archie Brown

Archie Brown

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sol bekinde sahadaki performansıyla öne çıkan Archie Brown, Premier Lig'in radarına girdi. İngiltere'den Nottingham Forest'ın ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı konuşulurken, Fenerbahçe'nin istediği bonservis İngiliz ekibinin düşündüğü rakamın çok üzerinde.

NOTTINGHAM FOREST BİR YILDIR İZLİYOR

Fenerbahçe nin başına talih kuşu kondu! Kasa para dolup taşacak 1

Temmuz 2025'te Milan'ın elinden kaparak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekti. Nottingham Forest'ın yaklaşık bir yıldır yakından takip ettiği oyuncu için devre arasında resmi teklifle masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. İngiliz ekibinin bonservis için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Nisan ayında gündeme gelen iddialara göre Forest, Brown için 16 milyon euro önermiş, Fenerbahçe ise 18 milyon euro talep etmişti. Aradan geçen sürede sarı-lacivertlilerin beklentisi belirgin biçimde yükseldi.

FENERBAHÇE KAPIYI İKİ KATINA AÇIYOR

Fenerbahçe nin başına talih kuşu kondu! Kasa para dolup taşacak 2

Sarı-lacivertli yönetimin ara transfer döneminde başarılı sol beki göndermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Brown'ın ayrılmak istemesi halinde ise kapının 30 milyon eurodan açılacağı, yani Forest'ın düşündüğü rakamın tam iki katının istenebileceği konuşuluyor.

8 MİLYONDAN 18 MİLYONA UZANAN YOLCULUK

Fenerbahçe nin başına talih kuşu kondu! Kasa para dolup taşacak 3

1,90 boyundaki İngiliz futbolcu, 2025'te Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brown'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı veren sol bekin geleceği, ara transfer dönemi yaklaştıkça netleşecek.

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