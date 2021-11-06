Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 420 milyon TL

Fenerbahçe'de bugün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı,'nda kulübün toplam borcu açıklandı.

İŞTE TOPLAM BORÇ

Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertlilerin 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 420 milyon lira olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında başkan vekili Erol Bilecik'in ardından kürsüye çıkan Mehmet Vodina, denetim raporunu okudu.

Vodina, "30 Haziran 2021 tarihiyle yapılan incelemelerde kulübümüzün mali işler ile bütçe raporlama departmanı tarafından vergi usul kanunu hükümleriyle, ulusal finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan Fenerbahçe Derneği ile bağlı kurumların finansal tabloları ile ilgili solo konsolide bütçeleriyle karşılaştırıldı. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 420 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

