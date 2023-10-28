Fenerbahçe'nin devre arasında yapacağı ilk transfer belli oldu! İsmail Kartal'ın raporuna sarı-lacivertlilerden olumlu cevap...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemiyor. Takımının derin kadrosuna güvenen tecrübeli çalıştırıcının keyfi gelen sakatlık haberlerinin ardından kaçtı. Bu sebeple şimdiden çalışmalarına başlayan Kartal, Ali Koç yönetimine raporunu sundu.

İLK TRANSFER SAVUNMAYA

Fenerbahçe'nin devre arasında yapacağı ilk transfer belli oldu. Savunma hattını güçlendirme konusunda fikir birliğine varan sarı-lacivertliler şimdiden düğmeye bastı. Listesinde birçok savunma oyuncusu yer alan Fenerbahçe yönetimi bu isimlerle dirsek temasına başladı.

TECRÜBELİ BİRİNİ İSTİYOR

İsmail Kartal'ın öncelikli olarak tecrübeli bir oyuncu istediği aktarıldı. Yaşının büyük olması ve takıma güç katmasını hedefleyen İsmail Kartal, bu profildeki oyuncuları test ederek son kararını verecek.





