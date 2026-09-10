Fenerbahçe'nin efsane malzemecisi Erkan Karaca: "Bu ahırda dünyaya geldim"

Fenerbahçe camiasının uzun yıllardır tanıdığı ve özellikle basketbolcuların sevgisini kazanan Erkan Karaca, memleketi Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Yukarı Cambaz köyünü ziyaret etti. 1987 yılında Fenerbahçe'ye adım atan deneyimli malzemeci, çocukluk arkadaşlarıyla yıllar sonra bir araya gelerek geçmişi yad etti.

250 YILLIK ÇOCUKLUK EVİNE DÖNDÜ

Karaca, köyde çocukluğunun geçtiği yaklaşık 250 yıllık evi ziyaret ederek geçmişe yolculuk yaptı. Taş ve toprak kullanılarak inşa edilen yapının bugünkü görünümünün adeta bir mağarayı andırdığını belirten Karaca, evin yapısıyla ilgili dikkat çekici bilgiler verdi.

"MAĞARA GİBİ BİR GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Çocukluk evinin oldukça eski olduğunu anlatan Karaca, yapının özelliklerini şu sözlerle aktardı:

"Evlerimiz taştan yapılmış, üstü topraktır. Yaklaşık 250 yıllık bir ev. Baktığınız zaman mağara görüntüsü veriyor."

"24 KİŞİ AYNI EVDE YAŞADIK"

Erkan Karaca, çocukluk yıllarının geçtiği evin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Dünyaya geldiği yeri de gösteren Karaca, o dönemki kalabalık aile yaşamını anlattı.

"Bu ahırda dünyaya geldim. 13 kardeş, 7 amca çocuğu, anne ve babamızla birlikte 24 kişi bu evde yaşadık."

YILLAR SONRA ÇOCUKLUK ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Karaca'nın Yukarı Cambaz köyündeki ziyareti yalnızca çocukluk evini görmekle sınırlı kalmadı. Fenerbahçe'nin emektar malzemecisi, yıllar önce birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşlarıyla da buluşarak hasret giderdi.

Samimi görüntülere sahne olan buluşmada geçmiş günler yad edilirken, Karaca ve arkadaşlarının sohbeti renkli anlara sahne oldu.

39 YILDIR FENERBAHÇE'YE HİZMET EDİYOR

Ardahan'da mütevazı şartlarda büyüyen Erkan Karaca, 1987 yılında Fenerbahçe camiasına katıldı. Tam 39 yıldır sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Karaca, özellikle basketbol takımındaki sporcuların sevgisini kazanmasıyla camianın sembol isimlerinden biri haline geldi.

Saz çalarak da Fenerbahçe camiasında kendine özel bir yer edinen Karaca'nın memleket ziyareti, geçmişten bugüne uzanan hayat hikayesini bir kez daha gözler önüne serdi.