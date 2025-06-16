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Fenerbahçe'nin efsanesi Alex De Souza'dan şaşırtan karar... Yeni kulübü resmen açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Antalyaspor'da görev yapan Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex De Souza'nın yeni durağı açıklandı.

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex De Souza'dan şaşırtan karar... Yeni kulübü resmen açıkladı!
Burak Kavuncu

Brezilyalı teknik direktör Alex, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario'nun yeni teknik direktörü oldu. Son olarak ülkemizde Antalyaspor'da görev yapan Alex De Souza sezonu tamamlayamadan koltuğunu yine bir eski Fenerbahçe'li Emre Belezoğlu'na bırakmıştı.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi…

"Alex de Souza, Fantasma'nın yeni teknik direktörü oldu.
Sahada bir yıldız olan Alex, Cruzeiro, Palmeiras, Fenerbahçe (Türkiye) ve Brezilya Milli Takımı gibi takımlarda futbolculuk kariyerinde büyük başarılar elde etti. Futbolu bıraktıktan sonra, Futbol Üniversitesi'nde yönetim eğitimi alan Alex, CBF'den PRO, A ve B lisanslarını da aldı. Teknik direktörlük kariyerinde topa sahip olma ve rakibe baskı yapma prensibine dayalı bir oyun modeli benimseyen Alex’in tarzı, siyah-beyazlı ekibin mevcut kadro yapısıyla örtüşüyor. Ayrıca Alex, altyapı oyuncularıyla çalışmaya büyük önem veren bir futbol felsefesine sahip. Alex’in ekibinde, 2022'den bu yana birlikte çalıştığı yardımcı antrenörler Zé Roberto ve João Paulo Cavalcanti de yer alacak. Her iki isim de teknik adamın yöntem ve taktik anlayışına tamamen uyum sağlamış durumda. Hoş geldin hocam!"

TEKNİK DİREKTÖR KARNESİ

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Kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex De Souza, sırasıyla Avai ve son durağı Süper Lig ekibi Antalyaspor olmuştu. Brezilyalı teknik adam, geçtiğimiz sezon Antalyaspor başında 23 maça çıkarken 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi almıştı.

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transfer Alex de Souza son dakika fenerbahçe kariyer
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