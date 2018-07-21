Fenerbahçe'nin Enes Ünal'ı kiralayacağı iddia edildi!

Fenerbahçe’de Comolli, Cocu’nun talebi sonrası Enes Ünal için harekete geçmişti. 21 yaşındaki oyuncunun kiralanma ihtimali, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yeni sezona gençleşmiş bir kadroyla girmeye hazırlanan Sarı- Lacivertliler için Enes’in en uygun forvet adaylarından biri olduğu dile getirildi.

İspanyol medyasında çıkan haberlerde ise Villarreal’in, ‘düzenli oynama’ şartıyla milli yıldızı kiralamayı düşündüğü belirtildi. Enes, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmıyordu. Ancak Ali Koç’la birlikte gençlere verilen önem, milli oyuncunun fikrini değiştirebilir.

(Fanatik)

