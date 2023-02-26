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Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül 78 yaşında hayatını kaybetti! Bir süredir KOAH tedavisi görüyordu...

26.02.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül 78 yaşında hayatını kaybetti. Futbol kariyerine Ankara'nın PTT takımında başlayan Ziya Şengül 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra televizyonlarda yorumculuk yapan efsane isim 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül 78 yaşında hayatını kaybetti! Bir süredir KOAH tedavisi görüyordu...

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül 78 yaşında hayatını kaybetti. Ziya Şengül'den gelen haber sonrası spor dünyası büyük bir şok yaşadı.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

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Yaşadığı KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ziya Şengül, 26 Şubat Pazar günü hayatını kaybetti.

EŞİ GEÇEN YIL VEFAT ETMİŞTİ

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Ziya Şengül’ün eşi Zeynep Şengül, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

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FENERBAHÇE İLE 10 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

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Şengül, Fenerbahçe formasıyla 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK DE YAPTI

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1975 yılında futbolu bırakan Ziya Şengül, bu olayın üzerinden yalnızca 4 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Fenerbahçe'nin başında 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı.

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

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Şengül, futbol kariyerinde 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Futbol kariyeri sonrası Fenerbahçe'de teknik olarak da çalışan Ziya Şengül, yorumculuk da yapmıştı.

Ziya Şengül, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.

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