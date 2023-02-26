Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül 78 yaşında hayatını kaybetti! Bir süredir KOAH tedavisi görüyordu...

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül 78 yaşında hayatını kaybetti. Ziya Şengül'den gelen haber sonrası spor dünyası büyük bir şok yaşadı.
Yaşadığı KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ziya Şengül, 26 Şubat Pazar günü hayatını kaybetti.
Ziya Şengül’ün eşi Zeynep Şengül, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.
Şengül, Fenerbahçe formasıyla 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı.
1975 yılında futbolu bırakan Ziya Şengül, bu olayın üzerinden yalnızca 4 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Fenerbahçe'nin başında 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı.
Şengül, futbol kariyerinde 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Futbol kariyeri sonrası Fenerbahçe'de teknik olarak da çalışan Ziya Şengül, yorumculuk da yapmıştı.
Ziya Şengül, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.