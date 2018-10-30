Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch'tan müthiş gol!

Çek Cumhuriyeti 1. Ligi ekiplerinden Slavia Prag forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, Dukla Prag karşısında müthiş bir gole imza attı.
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