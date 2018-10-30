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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch'tan müthiş gol!

FUTBOL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:26 | Son Güncelleme

Slavia Prag forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch'tan Dukla Prag'a müthiş gol!

Çek Cumhuriyeti 1. Ligi ekiplerinden Slavia Prag forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, Dukla Prag karşısında müthiş bir gole imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
çek cumhuriyeti 1. ligi miroslav stoch Slavia Prag dukla prag

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