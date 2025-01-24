Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'dan sürpriz imza! Yeni takımı ve kariyerinin en yüksek ücreti belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında topladığı 99 puanla 2,61 puan ortalaması yakalan ve Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden teknik direktör İsmail Kartal, İrlanda temsilcisi ile yeşil sahalara geri döndü.

PERSEPOLIS İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Playspor'un haberine göre, Persepolis, İsmail Kartal ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kartal, resmi sözleşme işlemleri için yarın İran’da olacak. Tecrübeli teknik adamın yıllık 2.2 milyon Dolar ödeneceği öğrenildi.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.