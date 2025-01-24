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Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'dan sürpriz imza! Yeni takımı ve kariyerinin en yüksek ücreti belli oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.01.2025 16:21
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Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve topladığı 99 puanla birçok rekora imza atan İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli, resmi sözleşme işlemleri için yarın İran’da olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'dan sürpriz imza! Yeni takımı ve kariyerinin en yüksek ücreti belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında topladığı 99 puanla 2,61 puan ortalaması yakalan ve Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden teknik direktör İsmail Kartal, İrlanda temsilcisi ile yeşil sahalara geri döndü.

PERSEPOLIS İLE ANLAŞMA SAĞLADI

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Playspor'un haberine göre, Persepolis, İsmail Kartal ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kartal, resmi sözleşme işlemleri için yarın İran’da olacak. Tecrübeli teknik adamın yıllık 2.2 milyon Dolar ödeneceği öğrenildi.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRMIŞTI

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Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Süper Lig
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