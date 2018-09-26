SPOR

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serdar Kulbilge futbolu bıraktı

FUTBOL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan milli kaleci Serdar Kulbilge, aktif futbol yaşantısını noktaladığını açıklayarak, antrenör olarak futbola hizmet edeceğini söyledi.

Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giymiş olan deneyimli kaleci Serdar Kulbilge, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 38 yaşında kariyerini sonlandıran Serdar Kulbilge, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de görev yapmıştı.

İşte Serdar Kulbilge'nin açıklamaları

1 / 6

“Ailemle beraber aldığım bir karardı."

“Ailemle beraber aldığım bir karardı."
2 / 6

"İnşallah iyi olacağını umut ediyorum."

"İnşallah iyi olacağını umut ediyorum."
3 / 6

"Artık kariyerime Türk futboluna antrenörlük yaparak hizmet etmek istiyorum."

"Artık kariyerime Türk futboluna antrenörlük yaparak hizmet etmek istiyorum."
4 / 6

"Avrupa’ya kaleci transferi yapılmasını istiyorum."

"Avrupa’ya kaleci transferi yapılmasını istiyorum."
5 / 6

"Avrupa’ya futbolcularımız gidiyor, neden kalecilerimiz transfer olmasın? İyi kaleciler yetiştirerek, Türk futboluna hizmet etmek istiyorum.”

"Avrupa’ya futbolcularımız gidiyor, neden kalecilerimiz transfer olmasın? İyi kaleciler yetiştirerek, Türk futboluna hizmet etmek istiyorum.”
6 / 6

38 yaşında kariyerini sonlandıran Serdar Kulbilge, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de görev yapmıştı.

38 yaşında kariyerini sonlandıran Serdar Kulbilge, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de görev yapmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Bursaspor Gaziantepspor Spor Toto Süper Lig serdar kulbilge

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Galatasaray'dan Negredo kararı! Facundo Ferreyra adaylar arasında...

Galatasaray'dan Negredo kararı! Facundo Ferreyra adaylar arasında...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serdar Kulbilge futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serdar Kulbilge futbolu bıraktı

Ersun Yanal İstanbul'a geldi!

Ersun Yanal İstanbul'a geldi!

Amedspor'da futbolcular idmana çıkmadı, kulüp personeli iş bıraktı

Amedspor'da futbolcular idmana çıkmadı, kulüp personeli iş bıraktı

Mehmet Aurelio Çorum Belediyespor ile anlaştı

Mehmet Aurelio Çorum Belediyespor ile anlaştı

Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)

Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş (U21 Ligi)

Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Merve Taşkın: Karius ile buluştum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.