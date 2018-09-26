Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serdar Kulbilge futbolu bıraktı

Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giymiş olan deneyimli kaleci Serdar Kulbilge, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 38 yaşında kariyerini sonlandıran Serdar Kulbilge, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de görev yapmıştı.