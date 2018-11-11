Fenerbahçe'nin eski sporcusu Erdoğan Karabelen son yolculuğuna uğurlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Karabelen için ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldı. Törene, Karabelen'in yakınları, kulüp genel sekreteri Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Turhan Şahin ve Mustafa Kemal Danabaş, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, eski sporcular, şube kaptanları ve kulüp çalışanları katıldı.
Tören öncesinde Karabelen'in ablası Özcan Atamert tarafından Erdoğan Karabelen'in yaptığı Atatürk portresi, tabutunun önüne bırakıldı.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından Erdoğan Karabelen'in cenazesi Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Borussia Dortmund 3 - 2 Bayern Münih
Ümit Davala: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık
Feghouli, Henry Onyekuru ve Maicon'dan Kayseri galibiyeti yorumu
Werder Bremen 1 - 3 Borussia Mönchengladbach
Zlatko Dalic'ten Vida ve Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe camiası Atatürk'ün huzurunda
Beşiktaş Mario Gomez'e teklif yaptı iddiası
Trabzonspor tarihinin en ağır 7. yenilgisi
Beşiktaş'a Gökhan Gönül müjdesi
Ünal Karaman: Hazmedebileceğimiz bir sonuç değil, çok üzgünüm
Dani Alves'in seks itirafına Guardiola'dan olay cevap
Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum