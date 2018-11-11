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Fenerbahçe'nin eski sporcusu Erdoğan Karabelen son yolculuğuna uğurlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.11.2018 14:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü'nde hem atlet hem de basketbolcu olarak görev yapan eski sporcu Erdoğan Karabelen, son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe'nin eski sporcusu Erdoğan Karabelen son yolculuğuna uğurlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Karabelen için ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldı. Törene, Karabelen'in yakınları, kulüp genel sekreteri Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Turhan Şahin ve Mustafa Kemal Danabaş, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, eski sporcular, şube kaptanları ve kulüp çalışanları katıldı.

Tören öncesinde Karabelen'in ablası Özcan Atamert tarafından Erdoğan Karabelen'in yaptığı Atatürk portresi, tabutunun önüne bırakıldı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından Erdoğan Karabelen'in cenazesi Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Karabelen Fenerbahçe

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