Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman felç geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman, felç belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. İtalya basınında yer alan haberlerde, güç kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan Zeman'ın felç şüphesiyle Roma'da bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu belirtilen 77 yaşındaki Çek teknik adamın kardiyolojik ve nöroradyolojik testlerden geçeceği kaydedildi.

1999-2000 SEZONUNDA SÜPER LİG'DEYDİ

Kariyeri boyunca İtalya'da Parma, Lazio, Roma ve Napoli başta olmak üzere birçok takım çalıştıran Zeman, 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Son olarak Pescara'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, Şubat 2024'te sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.