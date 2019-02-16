''Nani, ABD ekibi Orlando City ile anlaştı'' iddiası

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'nin kariyerine ABD'de devam edeceği ve resmi açıklamaların yakında yapılacağı belirtildi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Luis Nani, MLS ekibi Orlando City ile anlaşma noktasına geldi. Sporting'te bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

