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''Nani, ABD ekibi Orlando City ile anlaştı'' iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

Portekiz basını, Sporting Lizbon ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Luis Nani'nin ABD ekibi Orlando City ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

''Nani, ABD ekibi Orlando City ile anlaştı'' iddiası

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'nin kariyerine ABD'de devam edeceği ve resmi açıklamaların yakında yapılacağı belirtildi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Luis Nani, MLS ekibi Orlando City ile anlaşma noktasına geldi. Sporting'te bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
luis nani Fenerbahçe sporting lizbon Orlando City

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