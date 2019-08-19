Fenerbahçe'nin eski yıldızı Soldado, La Liga tarihine geçti

Fenerbahçe’den Granada’ya transfer olan Roberto Soldado, yeni takımına fırtına gibi bir başlangıç yaptı.
Tecrübeli forvet, La Liga’nın ilk haftasında Villarreal ile deplasmanda oynanan karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Mücadele 4-4 sona erdi.
Başarılı oyuncu, Real Madrid, Valencia, Getafe, Osasuna ve Villarreal’in ardından Granada formasıyla da ağları sarsarak La Liga’da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu oldu.
Karagümrük'ten kaleci takviyesi
Hatayspor tek golle güldü
F.Bahçe için can atıyor! Flaş hamle
Shaqiri'den flaş G.Saray açıklaması!
Beşiktaş iki yıldızın peşinde
G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması
Balotelli'nin yeni takımı resmen açıklandı!
FIFA'dan Türk kulübüne büyük şok
Beşiktaş'tan kötü başlangıç
Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı
''F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur''
Türk derbisinde kazanan belli oldu
F.Bahçe'den 2. Lig'e gitti
Cengiz değerini 5'e katladı!
Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzon'dan Sturridge açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum