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Fenerbahçe'nin eski yıldızına 'adam kaçırma' suçlaması! 'Şırıngayla bir madde enjekte etti'

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Edson Alvarez hakkında Meksika’da gündem yaratacak bir suçlama ortaya atıldı. Film yapımcısı Juan Jose Lopez Ordonez, futbolcuyu kaçırılma olayıyla ilişkilendirirken Alvarez iddiaları sert biçimde reddetti ve hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızına 'adam kaçırma' suçlaması! 'Şırıngayla bir madde enjekte etti'
Cevdet Berker İşleyen
Edson Alvarez

Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
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Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sezonun tamamlanmasının ardından West Ham United’a dönen Edson Alvarez, Meksika’da gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla karşı karşıya kaldı.

Film yapımcısı Juan Jose Lopez Ordonez, Meksikalı futbolcuyu 2024 yılının kasım ayında kendisini kaçırmaya yönelik bir komplonun parçası olmakla suçladı.

KAÇIRILMA İDDİASI

Juan Jose Lopez Ordonez, iki kişi tarafından kaçırıldığını ve silah zoruyla tehdit edildiğini öne sürdü. Yapımcı, olay sırasında gözlerinin bağlandığını ve kendisini kaçıran kişilerin silahlı olduğunu iddia etti.

Ordonez ayrıca boynundan bir şırıngayla kendisine bir madde enjekte edildiğini ileri sürdü. Yaşananların ardından yaptığı açıklamalarda olayın Edson Alvarez ile bağlantılı olduğunu savundu.

Fenerbahçe nin eski yıldızına adam kaçırma suçlaması! Şırıngayla bir madde enjekte etti 1

207 BİN DOLARLIK BELGESEL İDDİASI

Meksika basınında yer alan haberlere göre Ordonez, Edson Alvarez’in hayatını konu alan bir belgesel için yaklaşık iki yıl boyunca çalışma yürüttüğünü belirtti.

Yapımcı, söz konusu proje karşılığında 3,5 milyon Meksika pesosu, yani yaklaşık 207 bin dolar alacağının bulunduğunu iddia etti.

Ordonez, silah zoruyla bir araca bindirildiğini ve kendisini kaçıran iki kişinin, Alvarez’in o dönemki eşinin babası Toache Bedolla adına hareket ettiğini öne sürdü.

Fenerbahçe nin eski yıldızına adam kaçırma suçlaması! Şırıngayla bir madde enjekte etti 2

EDSON ALVAREZ İDDİALARI KESİNLİKLE REDDETTİ

28 yaşındaki Edson Alvarez ise hakkında ortaya atılan suçlamalara sert tepki gösterdi. Meksikalı futbolcu, kendisiyle olay arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını savunarak iddiaları kesin bir dille reddetti.

Alvarez, "Adımı, benimle kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan olaylar, çatışmalar veya davranışlarla ilişkilendirmeye yönelik her türlü iddiayı ve girişimi reddediyorum." dedi.

Uzun süredir sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade eden Alvarez, suçlamaların kanıtsız şekilde gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

"Şimdiye kadar yanıt vermemeyi tercih ettim ancak her şeyin bir sınırı vardır. Tek kanıt bile sunmadan bu tür konularda benim bilgim, sorumluluğum veya ilgim olduğunu iddia etmek, bu sınırı açıkça aşmaktadır." ifadelerini kullandı.

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