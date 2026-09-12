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Uğur Uçar: "Fark daha da açılabilirdi"

Çorum FK Teknik Direktör Uğur Uçar, Samsunspor maçının ardından farkın daha da açılabileceği bir oyun oynandığını söyledi.

Uğur Uçar: "Fark daha da açılabilirdi"

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çorum FK, deplasmanda Samsunspor’u 5-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, karşılaşmayı değerlendirdi. Farklı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Uçar, "Çok zor bir deplasmandan güzel bir farklı bir galibiyet aldık. Onun için mutluyuz. Samsunspor’un adam adama baskılarından, bağlantılar kullanmaya çıktıktan sonra geniş alanlar bulacağımızı biliyorduk. Bunu özellikle ilk yarı çok iyi değerlendirdik. İkinci yarı, skor yakaladıktan sonra biraz Samsunspor topu bıraktı. Samsunspor, çok üstümüze gelmeye başlayınca hamleler yapmaya başladık. Ondan sonra da iki gol bulduk. Emekleri için futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bugün çok iyi oynadılar. Ama bu maçı geride bırakacağız. Haftaya Alanyaspor maçına hazırlanacağız. Milli araya 3 puanla girmek istiyoruz" dedi.

"FARK DAHA DA AÇILABİLİRDİ"

Uğur Uçar: "Fark daha da açılabilirdi" 1

Farkı daha da arttırabilecek fırsatlar yakaladıklarını belirten Uçar, "Bu hafta içi savunma çalıştık. Hem ön alan baskısını hem ikinci bölgede savunmada neler yapacağımızı çalıştık. Böyle farklı skorlarda bazı pozisyonlar verebiliyorsunuz. Ona rağmen pozisyon verdikten sonra da girdiğimiz pozisyonlar da var. Fark daha da açılabilirdi. Güzel bir oyun oynandı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Samsun çok güzel bir şehir. Çok iyi, çok güzel bir camia. Bir kabuk değiştiriyorlar. Takımlarına destek olsunlar. Samsunspor’a önümüzdeki maçta başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Arca Çorum FK Arca Çorum FK

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Samsunspor Uğur Uçar Çorum Futbol Kulübü
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