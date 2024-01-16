Fenerbahçe'nin forveti Umut Nayir, Pendikspor'a imza attı!

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Umut Nayir’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Pendikspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Mahmut Türkoğlu’nun katıldığı törenle Umut Nayir, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Siltaş Yapı Pendikspor renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

13 MAÇ OYNAYABİLDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 6'sı da Süper Lig olmak üzere 13 karşılaşmaya çıkan Umut Nayir gol ya da asist katkısı üretememişti.





