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Fenerbahçe'nin forveti Umut Nayir, Pendikspor'a imza attı!

16.01.2024 13:26 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Umut Nayir’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Pendikspor Futbol
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Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Umut Nayir’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

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Pendikspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Mahmut Türkoğlu’nun katıldığı törenle Umut Nayir, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Siltaş Yapı Pendikspor renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

13 MAÇ OYNAYABİLDİ

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 6'sı da Süper Lig olmak üzere 13 karşılaşmaya çıkan Umut Nayir gol ya da asist katkısı üretememişti.

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