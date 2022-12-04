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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den Messi paylaşımı!

04.12.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 17'lik yıldızı Arda Güler, performansıyla adından söz ettirmeye devam ederken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Genç oyuncu, 'idolüm' dediği Messi için bir paylaşım yaparken bu paylaşım çokça konuşuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den Messi paylaşımı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin altyapısından yetişerek performansıyla göz dolduran ve dev kulüplerin dikkatini çeken Arda Güler adından söz ettirmeye devam ederken, bu kez yaptığı paylaşımla gündemde.

Genç oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, kendine idol olarak gördüğü Lionel Messi için bir paylaşım yaptı.

ARDA GÜLER'DEN MESSİ PAYLAŞIMI

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Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Arjantin formalı Lionel Messi'nin fotoğrafını yayınladı. Messi Arjantin-Avusturalya Dünya Kupası son 16 maçında karşılaşmanın 35. dakikasında attığı şık golle takımını çeyrek finale taşımayı başarmıştı.

"ARDA'YI PEK TANIMIYORUM"

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Fenerbahçe Villareal ile yaptığı hazırlık maçınında ardından Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien'e Arda Güler soruldu. "Daha önce Barcelona'yı çalıştırdınız. Arda Güler'i duydunuz mu, izlediniz mi? Barcelona seviyesinde oynayabilecek futbolcu mu?" sorusuna Quique Setien, "Arda Güler'i pek tanımıyorum, bilgim yok. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok iyi oyuncular var" dedi.

1000. MAÇINA ÇIKTI

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Dünya Kupası'nda Arjantin'in kaptanı Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıktı. Messi milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi. Bu maçlarda 788 gol atarak 338 asist yaptı.

ARJANTİN GRUPTA NELER YAPTI?

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Dünya Kupası favorilerinden Arjantin C Grubu'nu 6 puanla lider tamamlamıştı. İlk maçında sürpriz şekilde Suudi Arabistan'a 2-1 yenilen Arjantin diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenerek gruptan çıkmıştı.

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