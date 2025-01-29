Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, en büyük hedefini açıkladı! "Mourinho'nun dedikleri çok değerli..."

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland’a konuk olacak. MCH Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

‘HOCAMIZIN BANA VERDİĞİ GÜVENLE BERABER YARIN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM’

Jose Mourinho’nun kendisine güvendiğini ifade eden genç oyuncu, “19 yaşında buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Hocamızın bana verdiği güvenle beraber yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.

‘EN BÜYÜK HEDEFLERİMDEN BİRİ A MİLLİ FORMAYI GİYMEK’

Şu anda tek hedefinin Fenerbahçe’ye katkı vermek olduğunu dile getiren Yusuf, “Şu anlık tek hedefim Fenerbahçe’de aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek. En büyük hedeflerimden biri A Milli formayı giymek. Şu anda tek hedefim takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak” ifadelerine yer verdi.

‘ONUNLA YAPTIĞIMIZ HER ANTRENMANDA YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM’

Yusuf Akçiçek sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Hocamızın dediği şeyler çok değerli. Onunla yaptığımız her antrenmanda yeni bir şey öğreniyorum. Bu maç öncesinde kendisiyle taktiksel anlamda konuşmalarımız oldu. Taktik dışında çok fazla bir şey olmadı.”