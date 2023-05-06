Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Tam 7 eksik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yarın saat 19.00’da Giresunspor’a konuk olacak.

VALENCIA SEVİNCİ

Sarı-lacivertlilerde bu mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Kadroya sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Enner Valencia dahil edildi.

7 EKSİK

Öte yandan Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski, Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Nazım Sangare, ile kart cezalıları İrfan Can Kahveci ve Willian Arao kafilede yer almayan isimler oldu.

Fenerbahçe’de kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi ve Joao Pedro."

