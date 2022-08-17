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Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski kız arkadaşından olay itiraflar

17.08.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin golcüsü Mergim Berisha'nın eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu, yıldız oyuncu hakkında Twitter hesabından olay paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski kız arkadaşından olay itiraflar
Mergim Berisha

Mergim Berisha

KOS Kosova
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağında olan ve takımdan ayrılması beklenen Berisha hakkında ortaya ilginç iddialar atıldı. Eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu tarafından Twitter'da paylaşılan o iddialar büyük ses getirdi.

"DÜĞÜNÜMÜZE 2 AY KALA BENİ EVDEN ATTI"

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Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı çünkü gerçekler ona ağır geldi. İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdide açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın!" açıklamasını yaptı.

"EVE ALKOLLÜ ŞEKİLDE GELİYORDU"

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Bu mesajın üzerine bir Twitter kullanıcısını kendisine sorduğu, "Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun?" sorusuna yanıt veren Vllasaliu, "Bir kadını gece 4'e kadar evde yalnız bırakamamalısınız. Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar!" yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Vesa Vllasaliu berisha fenerbahçe
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