Fenerbahçe'nin golcüsü için masadalar! Yıldız oyuncu Japonya yolcusu... Resmi temaslar sürüyor

Japonya ekibi Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'ye Cenk Tosun için resmi teklif yaptı. Tarafların anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

JAPON EKİBİYLE ANLAŞTI

Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşan Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesini bekliyor. Kulüpler arasındaki resmi temaslar sürüyor. İki taraf arasında büyük olasılıkla anlaşma sağlandı. Milli oyuncunun transferi yakın zamanda netleşebilir. Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

53 KERE MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen Cenk Tosun daha sonra Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace forması giydi. Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımı'nda 53 karşılaşmada süre aldı. 33 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 21 kez gol atma başarısı gösterdi.