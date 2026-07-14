FENERBAHÇE’NİN GREENWOOD HAMLESİ! GALATASARAY'A LESLEY UGOCHUKWU NE KATAR?

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemindeki en büyük hamlesi artık an meselesi gibi görünüyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun en yetenekli ancak en çok tartışılan isimlerinden Mason Greenwood’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer resmiyet kazanırsa yalnızca Süper Lig’in değil, Avrupa’nın da en çok konuşulan hamlelerinden biri olacak.

Futbol tarafına bakıldığında Greenwood’un kalitesini tartışmak zor. Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla gösterdiği performans bunun en somut kanıtıydı. Tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 26 gol ve 11 asist üreten İngiliz yıldız, toplam 37 gole doğrudan katkı sağladı. Sağ ayağını da sol ayağını da etkili kullanabilen, kanatta başlayıp ceza sahasında bitiren oyun tarzı sayesinde Marsilya hücumunun en önemli silahı haline geldi.

Fenerbahçe’nin son yıllarda en çok ihtiyaç duyduğu profillerden biri de tam olarak buydu. Skor üreten, bire birde adam eksiltebilen, gerektiğinde santrfor gibi oynayabilen bir hücumcu... Greenwood, bu özellikleriyle İsmail Kartal’ın sistemine de oldukça uygun bir isim. Geçiş oyunlarında hızı, dar alandaki tekniği ve bitiriciliğiyle fark yaratabilecek kapasiteye sahip.

Elbette bu transfer yalnızca saha içiyle değerlendirilmeyecek. Greenwood’un kariyerinde yaşadığı olaylar nedeniyle kamuoyunda farklı görüşler oluşması kaçınılmaz. Fenerbahçe yönetimi de bu nedenle sadece sportif değil, kurumsal anlamda da önemli bir sorumluluk üstlenmiş olacak. Oyuncunun yeniden yükselen grafiğini İstanbul’da sürdürebilmesi hem saha içinde hem saha dışında doğru bir ortam oluşturulması gerekecek.

Sportif açıdan bakıldığında ise bu transfer, Süper Lig standartlarının oldukça üzerinde. Eğer Greenwood, Marsilya’daki formunu İstanbul’a taşıyabilirse Fenerbahçe yalnızca bir yıldız transfer etmiş olmayacak; şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirecek, Avrupa’da da ses getirecek bir hücum silahına kavuşacak.

Artık gözler resmi açıklamada. Eğer imzalar atılırsa, bu yazın en çok konuşulan transferlerinden biri şüphesiz Mason Greenwood olacak. Sonrasını ise sahadaki performansı belirleyecek.

GALATASARAY’IN ARADIĞI PROFİL Mİ? LESLEY UGOCHUKWU NE KATAR?

Galatasaray’ın Lesley Ugochukwu transferini bitirmesi, sadece orta sahaya yeni bir isim kazandırmak anlamına gelmiyor. Bu hamle, aynı zamanda yeni sezonda uygulanacak U23 kuralı açısından da stratejik bir yatırım niteliği taşıyor.

Öncelikle şunu söylemek gerekiyor; Ugochukwu, klasik bir “10 numara” ya da skor üreten bir orta saha değil. Onu değerli kılan şey, oyunun görünmeyen tarafındaki etkisi. 1.90 metrelik fiziğiyle ikili mücadelelerde üstünlük kurabilen, geniş alan savunmasını iyi yapan ve top kazanma becerisi yüksek bir ön libero profiline sahip. Modern futbolda “6 numara” ile “8 numara” arasında gidip gelen hibrit oyunculardan biri.

Geçtiğimiz sezonu İngiltere’de geçiren genç futbolcu, tüm kulvarlarda 38 resmi maçta forma giydi. Skor katkısı sınırlı kalsa da pas yüzdesi, top kazanma istatistikleri ve savunma aksiyonlarıyla dikkat çekti. Özellikle top kapma ve pas arası başarısı, onu fiziksel mücadele gerektiren maçlarda öne çıkarıyor. Hücumda ise risk almaktan kaçınmayan, dikine pas düşünebilen ancak önceliği her zaman takım dengesini korumak olan bir oyuncu.

Galatasaray’ın son yıllardaki oyun anlayışına baktığımızda bu profil önemli bir boşluğu doldurabilir. Sarı-kırmızılı ekip zaman zaman merkezde dinamizm ve atletizm eksikliği yaşadı. Ugochukwu ise geniş alan kapatabilen yapısıyla özellikle Avrupa maçlarında takımın savunma direncini artırabilecek özelliklere sahip. Torreira’nın yükünü paylaşabilecek, gerektiğinde onun yanında ya da yerine oynayabilecek bir isim olması teknik heyetin elini güçlendirecektir.

Transferin bir diğer önemli boyutu ise U23 kuralı. 2004 sonrası doğumlu oyuncuların kadro planlamasında ekstra değer kazandığı yeni dönemde Ugochukwu, Galatasaray’a ciddi bir esneklik sağlayabilir. Kaliteli bir yabancı oyuncuyu aynı zamanda U23 kontenjanında değerlendirebilmek, sezon boyunca rotasyon açısından büyük avantaj anlamına geliyor. Yani bu transfer yalnızca bugünü değil, önümüzdeki birkaç sezonu da ilgilendiren bir yatırım olarak görülebilir.

Ugochukwu’nun geliştirmesi gereken yönleri de var. Özellikle dar alanda baskı altında yaptığı ince paslar ve oyun kurulumundaki yaratıcılığı henüz elit seviyede değil. Ayağı temiz bir oyuncu olsa da topu üçüncü bölgeye taşıyan, kilit pas atan ya da tempoyu tek başına belirleyen bir oyun kurucu profili çizmiyor. Güvenli pası tercih etmesi zaman zaman hücumun hızını düşürebiliyor. Ugochukwu’nun asıl görevi topu kazanmak, basit ama doğru oynamak ve hücumcu oyuncuların önünü açmak olacak. Galatasaray’ın merkezde yaratıcı rolünü üstlenecek isim değil, o yaratıcılığın güvenli zeminde işlemesini sağlayacak oyuncu profili olarak değerlendirilmeli.

Elbette beklentiyi doğru belirlemek gerekiyor. Taraftarın her maç gol atan ya da asist yapan bir orta saha izlemesi zor. Ugochukwu’nun katkısı istatistik kağıdında değil, oyunun akışında hissedilecek. Rakibin geçişlerini kesmesi, ikinci topları toplaması, savunmayı rahatlatması ve merkezde fizik üstünlüğü kurması onun temel görevi olacak.

Sonuç olarak Galatasaray, eğer bu transferi tamamlarsa gösterişli bir yıldız değil, modern futbolun ihtiyaç duyduğu önemli bir yapı taşını kadrosuna katmış olacak. Bazen şampiyonluklar en çok alkışı alan oyuncularla değil, takımın dengesini kuran isimlerle kazanılır. Ugochukwu da tam olarak bu tanıma uyan bir futbolcu profili çiziyor.