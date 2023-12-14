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Fenerbahçe'nin grubunda çok ilginç detay! Yaşanan bu olay tarihte ilk ve kolay kolay tekrarlanmayacak cinsten

14.12.2023 23:45 | Son Güncelleme:
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Konferans Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk takım oldu.

Fenerbahçe'nin grubunda çok ilginç detay! Yaşanan bu olay tarihte ilk ve kolay kolay tekrarlanmayacak cinsten

Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde bir grup aşamasını +10 averajla tamamlayıp da tur atlayamayan ilk takım oldu.

GRUPTA 17 GOL ATTILAR

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Fenerbahçe'nin bulunduğu grubu 3. sırada tamamlayarak elenen Nordsjaelland, oynadığı 6 maçta toplamda 17 gol atarak grubun en golcü takımı oldu. Genel averajda da lider konumda bulunan Nordsjaelland, 10 puanda kalması sebebiyle gruptan çıkamadı.

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin bulunduğu H Grubu tamamlandı.

1-) Fenerbahçe - 12 P
2-) Ludogorets - 12 P
3-) Nordsjaelland - 10 P
4-) Spartak Trnava - 1 P

FENERBAHÇE'Yİ 6-1 YENDİLER

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Kendi evlerinde oynadığı Fenerbahçe maçını 6-1 kazanan Nordsjaelland, grubun son maçında Ludogorets'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak gruptan çıkamadı.

İÇERDE OYNADIKLARI MAÇLARDA 14 GOL

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UEFA Konferans Ligi'nde evinde oynadığı 3 maçta toplamda 14 gol atan Nordsjaelland'ın bu performansı dudak uçuklatacak cinsten. Diğer maçlarda kaybettiği puanlardan dolayı gruptan çıkamayan Danimarka temsilcisi, tarihte kolay kolay rastlanmayacak bir olaya imza atmış oldu.

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AVRUPA'DA GÜNDEME OTURDU

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Nordsjaelland'ın bu durumu Avrupa basınında kısa süre içinde gündeme oturdu. Nordsjaelland'ın gol sayısını gören taraftarlar, gruptan nasıl çıkamadığını anlayabilmek için araştırmalar yaptı.

LİGDE KÖTÜ GİDİYORLAR

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Kendi liglerinde 17. haftada topladıkları 27 puanla 5. sırada bulunan Nordsjaelland bu yıl beklentileri karşılayamadı. UEFA Konferans Ligi'ne Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan Danimarka ekibi, son maçı da kaybedince gruptan çıkamadı.

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