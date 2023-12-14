Fenerbahçe'nin grubunda çok ilginç detay! Yaşanan bu olay tarihte ilk ve kolay kolay tekrarlanmayacak cinsten

Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde bir grup aşamasını +10 averajla tamamlayıp da tur atlayamayan ilk takım oldu.

GRUPTA 17 GOL ATTILAR

Fenerbahçe'nin bulunduğu grubu 3. sırada tamamlayarak elenen Nordsjaelland, oynadığı 6 maçta toplamda 17 gol atarak grubun en golcü takımı oldu. Genel averajda da lider konumda bulunan Nordsjaelland, 10 puanda kalması sebebiyle gruptan çıkamadı.

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin bulunduğu H Grubu tamamlandı.

1-) Fenerbahçe - 12 P

2-) Ludogorets - 12 P

3-) Nordsjaelland - 10 P

4-) Spartak Trnava - 1 P

FENERBAHÇE'Yİ 6-1 YENDİLER

Kendi evlerinde oynadığı Fenerbahçe maçını 6-1 kazanan Nordsjaelland, grubun son maçında Ludogorets'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak gruptan çıkamadı.

İÇERDE OYNADIKLARI MAÇLARDA 14 GOL

UEFA Konferans Ligi'nde evinde oynadığı 3 maçta toplamda 14 gol atan Nordsjaelland'ın bu performansı dudak uçuklatacak cinsten. Diğer maçlarda kaybettiği puanlardan dolayı gruptan çıkamayan Danimarka temsilcisi, tarihte kolay kolay rastlanmayacak bir olaya imza atmış oldu.

AVRUPA'DA GÜNDEME OTURDU

Nordsjaelland'ın bu durumu Avrupa basınında kısa süre içinde gündeme oturdu. Nordsjaelland'ın gol sayısını gören taraftarlar, gruptan nasıl çıkamadığını anlayabilmek için araştırmalar yaptı.

LİGDE KÖTÜ GİDİYORLAR

Kendi liglerinde 17. haftada topladıkları 27 puanla 5. sırada bulunan Nordsjaelland bu yıl beklentileri karşılayamadı. UEFA Konferans Ligi'ne Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan Danimarka ekibi, son maçı da kaybedince gruptan çıkamadı.





