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Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Rodriguez için Napoli iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Milan’ın sol beki İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez için Napoli devreye girdi. Napoli Teknik Direktörü olan Gennaro Gattuso, eski öğrencisini takımında görmek istiyor.

Milan’ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez’in gün geçtikçe talipleri artıyor. Fenerbahçe’nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti.

Limit aşımları dolayısıyla oyuncuyla resmi olarak temas kuramayan sarı-lacivertliler ise Rodriguez’in Transferi için bir çıkış yolu ararken, 27 yaşındaki futbolcuya Napoli’den teklif geldi.

İtalyan basınında bugün yer alan habere göre Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso’nun eski öğrencisi Rodriguez’i çok istediği ve kulübün transfer için girişimlere başladığı belirtildi.

Öte yandan Ricardo Rodriguez'in Hollanda ekibi PSV’ye transferi için Amsterdam’a hareket ettiği iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV’nin teklifini kabul etti ve Hollanda’ya giderken Milano Havalimanı’nda görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Ricardo Rodriguez Gennaro Gattuso

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ey fenerim uyan da ışığı yak artık atı alan üsküdarı geçiyor!!!
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