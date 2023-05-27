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Fenerbahçe'nin güzel oyuncusu Arina Fedorovtseva paylaştı, Berke Özer'den beğeni geldi!

27.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Opet'in başarılı oyuncusu Arina Fedorovtseva, kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelirken, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri de dikkat çekiyor. Arina Fedorovtseva'nın yayınladığı son pozuna ünlü futbolcunda da beğeni geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin güzel oyuncusu Arina Fedorovtseva paylaştı, Berke Özer'den beğeni geldi!
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Hangi Kredi Ümraniyespor
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Fenerbahçe Opet Kadın voleybol takımının yıldız oyuncusu Arina Fedorovtseva, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmezken, 19 yaşındaki yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hayran bıraktı.

"SIK SIK EVLENME TEKLİFİ ALIYORUM"

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Daha önce yaptığı açıklamada sık sık evlenme teklifi aldığını dile getiren Arina "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım''

YILDIZ İSİMDEN BEĞENİ

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Instagram'da 262 bin takipçisi olan Arina Fedorovtseva, paylaştığı son gönderileriyle dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başarırken, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen ve son olarak Ümraniyespor'da top koşturan Berke Özer de kayıtsız kalmadı.

İŞTE ARINA FEDOROVTSEVA'NIN O PAYLAŞIMI

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