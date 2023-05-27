Fenerbahçe'nin güzel oyuncusu Arina Fedorovtseva paylaştı, Berke Özer'den beğeni geldi!

Fenerbahçe Opet Kadın voleybol takımının yıldız oyuncusu Arina Fedorovtseva, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmezken, 19 yaşındaki yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hayran bıraktı.

"SIK SIK EVLENME TEKLİFİ ALIYORUM"

Daha önce yaptığı açıklamada sık sık evlenme teklifi aldığını dile getiren Arina "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım''

YILDIZ İSİMDEN BEĞENİ

Instagram'da 262 bin takipçisi olan Arina Fedorovtseva, paylaştığı son gönderileriyle dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başarırken, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen ve son olarak Ümraniyespor'da top koşturan Berke Özer de kayıtsız kalmadı.

İŞTE ARINA FEDOROVTSEVA'NIN O PAYLAŞIMI



