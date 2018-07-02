SPOR

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe'de oynanacak hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık maçlarından 5'inin programı belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesi İstanbulspor, İsviçre'den Lozan, İngiltere Premier Lig'den Fulham, Hollanda'dan Feyenoord ve İtalya'dan Cagliari ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçını 7 Temmuz Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynayacak.

Fenerbahçe, yurt dışı kamp çalışması için 10 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. Burada 18 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da Lozan'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kampın son gününde ise Fulham'la karşılaşacak.

Fenerbahçe, İstanbul'da ise 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.

PARTNERCinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!Cinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!
Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!
Philip Cocu Mehmet Ekici, Josef ve Eljif Elmas'a hayran kaldı!Philip Cocu Mehmet Ekici, Josef ve Eljif Elmas'a hayran kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hazırlık maçı

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Mohamed Salah Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı!

Mohamed Salah Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı!

FFP nedeniyle Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor!

FFP nedeniyle Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor!

Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!

Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!

Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!

Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!

Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!

Philip Cocu Mehmet Ekici, Josef ve Eljif Elmas'a hayran kaldı!

Philip Cocu Mehmet Ekici, Josef ve Eljif Elmas'a hayran kaldı!

Crystal Palace Ozan Tufan'ı istiyor!

Crystal Palace Ozan Tufan'ı istiyor!

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın yerine Roussillon

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın yerine Roussillon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.