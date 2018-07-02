Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık maçlarından 5'inin programı belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesi İstanbulspor, İsviçre'den Lozan, İngiltere Premier Lig'den Fulham, Hollanda'dan Feyenoord ve İtalya'dan Cagliari ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçını 7 Temmuz Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynayacak.

Fenerbahçe, yurt dışı kamp çalışması için 10 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. Burada 18 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da Lozan'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kampın son gününde ise Fulham'la karşılaşacak.

Fenerbahçe, İstanbul'da ise 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.

