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  4. Fenerbahçe'nin iki yıldızına teklif yağıyor! Rıza Çalımbay o ismi istedi...

Fenerbahçe'nin iki yıldızına teklif yağıyor! Rıza Çalımbay o ismi istedi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.09.2024 15:23
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Sarı-Lacivertliler'de Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun 'gitsin' dediği isimlerden Serdar Aziz ve Emre Mor'a Süper Lig'den adeta teklif yağıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin iki yıldızına teklif yağıyor! Rıza Çalımbay o ismi istedi...
Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktör Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden Serdar Aziz ve Emre Mor, Süper Lig ekiplerinin gözdeleri oldu.

HATAYSPOR'DAN RESMİ TEKLİF

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İki futbolcuya Süper Lig'den çok sayıda talip çıktı. Yeni sezonda şans bulamayacak olan Serdar Aziz'i Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor istiyor. Hatay aynı zamanda Emre Mor için de Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Sivasspor da Emre Mor için girişim başlattı.

Fenerbahçe'de bu iki ismin dışında Samet Akaydin için de Rizespor'dan teklif geldi.

3 oyuncunun geleceği cuma gününe kadar netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Emre Mor Serdar Aziz fenerbahçe
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