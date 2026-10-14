Galatasaray'ın attığı goldeki ofsayt kararı doğru mu? Son noktayı koydu

Karşılaşmayı kaleme alan Deniz Çoban, İtalyan hakem Marco Guida'nın Serie A tecrübesine yakışır son derece sakin bir yönetim sergilediğini ifade etti. Mücadelede tansiyonu yükseltecek bir kart kararının ya da tartışmalı bir penaltı pozisyonunun yaşanmadığını vurgulayan Çoban, iki takım oyuncularının birbirine ve oyuna gösterdiği saygının hakemin sahadaki yükünü oldukça hafiflettiğini dile getirdi.

İPTAL EDİLEN GOLDEKİ ÇİZGİ TEKNOLOJİSİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Gecenin hakemlik açısından tek kritik noktası olan Galatasaray'ın iptal edilen gol pozisyonunu analiz eden Çoban, yayında 3D yarı otomatik animasyon yerine iki boyutlu çizgilerin kullanılmasının gerekçesini açıkladı. Ceza sahası içerisindeki oyuncu kalabalığında vücut hatlarının iç içe geçmesi durumunda yarı otomatik sistemin uzuvları ayrıştıramadığını ve bu gibi anlarda geleneksel çizgi metoduna başvurulduğunu belirtti.

"VAR UYARISI VE İPTAL KARARI YÜZDE YÜZ DOĞRU"

Çizilen hattın son derece net ve kararın tartışmasız olduğunu vurgulayan Deniz Çoban, VAR müdahalesinin ve ardından verilen gol iptal kararının yüzde yüz doğru bir tespit olduğunu kaydetti. Çoban, hakem kararlarından ziyade futbolun ve sporcu saygısının ön planda olduğu temiz bir Avrupa gecesinin geride kaldığını ifade etti.